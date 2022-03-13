Telegram-канал chancework - Работа для девушек за границей

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Работа для девушек за границей Ответ на вопрос + решение проблемы когда парень быстро кончает

https://forum.shpargalka.work/sex/pochemu-paren-bystro-konchaet/



Одна из участниц форума подняла вопрос почему парень очень быстро заканчивает во время секса. С её слов эрекция наступает буквально через 3 минуты после начала полового акта.







Опытные форумчанки не только ответили на вопрос почему её любимый скорострел, но и как решить эту проблему проверенным на личном опыте способом!







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Работа для девушек за границей Как правильно делать минет



Пошаговая инструкция как правильно доставлять оральные ласки.



sobchak



03.11.2020



#Секс



#Мужской_член #Оральный_секс #Уроки_минета



https://shpargalka.work/seks/kak-delat-minet/ Читать полностью…

Работа для девушек за границей Как правильно заниматься анальным сексом



Подробная инструкция из личного опыта от Алисы Мустанг как правильно заниматься анальным сексом.



mustang



23.01.2021



#Секс



#Сексопедия



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Работа для девушек за границей Что такое сексвайф в реальной жизни



Рассказ из собственного опыта, что такое сексвайф и как подобный фетиш происходит в реальной жизни. Плюс как правильно стать секс вайф без риска для репутации.



margarita



10.04.2021



#Секс



#Сексопедия #Шлюха



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Работа для девушек за границей Как забыть бывшего парня и пережить расставание с любимым



Разные точки зрения и советы девочек как пережить расставание с бывшим парнем без страданий. И другие полезные рекомендации влюбленным представительницам прекрасной половины человечества .



rabotaescort



13.11.2020



#Отношения



#Любовь



https://shpargalka.work/love/kak-zabyt-parnya-kotorogo-lyubish/ Читать полностью…

Работа для девушек за границей Как забыть бывшего парня и пережить расставание с любимым



Разные точки зрения и советы девочек как пережить расставание с бывшим парнем без страданий. И другие полезные рекомендации влюбленным представительницам прекрасной половины человечества .



rabotaescort



13.11.2020



#Отношения



#Любовь



https://shpargalka.work/love/kak-zabyt-parnya-kotorogo-lyubish/ Читать полностью…

Работа для девушек за границей Как забыть человека которого любишь



Разные точки зрения и советы девочек как пережить расставание с бывшим парнем без страданий. И другие полезные рекомендации влюбленным представительницам прекрасной половины человечества .



rabotaescort



13.11.2020



#Отношения



#Любовь



https://shpargalka.work/love/kak-zabyt-parnya-kotorogo-lyubish/ Читать полностью…

Работа для девушек за границей Сколько стоит продать девственность



Чем больше деградирует телевидение и меньше остаётся там профессиональных журналистов, тем сильнее маразм из экранов. На федеральных каналах периодически найдётся условный Малахов выпустивший сюжет как очередной деве удалось выставить на продажу право первой ночи и лишились невинности за 5 миллионов рублей.



После каждой подобной передачи и новостного сюжета, в Google и Yandex многие прицениваются за сколько стоит девственность. Но это только в телевизоре легко найти олигарха который готов заплатить несколько десятков тысяч долларов, чтобы сбить целку.



Честно говоря, это ещё больше авантюра чем больше чем найти папика который будет содержать тебя. Если ты реальная девочка которую посетила идея заработать с…



alenaselezneva



15.07.2021



#Секс



#Эскорт Читать полностью…

Работа для девушек за границей Чем отличается качественная реклама в телеграм каналах от мошенников



Рекомендую всем кого интересует реклама в телеграмме, обязательно прочитать. Простая и понятная инструкция как отличить качественные группы от мошенников!



rabotaescort



02.09.2021



#Гараж



#Telegram #Эскорт



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Работа для девушек за границей Как правильно заниматься сексом с парнем



Подробное рассуждение на основе собственного опыта, как правильно заниматься сексом без негативных последствий для личной репутации.



sobchak



08.03.2021



#Секс



#Мужской_член



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